Isolestate: un programma di spettacoli per tutti i gusti

Colledara. Tantissimi gli appuntamenti gratuiti che Isolestate, la programmazione estiva dell’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso, dona agli isolani e ai tanti turisti che nelle prossime settimane visiteranno il bellissimo borgo.

La manifestazione, che fa parte del Festival Abruzzo dal Vivo, abbraccia il lungo periodo estivo dal 16 Luglio al 5 Settembre con una offerta eccezionalmente ricca di eventi musicali, artistici e culturali. Fiore all’occhiello del cartellone estivo è l’ampia e alta offerta musicale di classica e jazz, che ha una ciliegina Pop sulla torta: il concerto di Anna Tatangelo in programma l’8 agosto nel Piazzale di San Gabriele.

Molti eventi sono inseriti nella suggestiva cornice di San Giovanni ad Insulam a partire dal 16 Luglio alle ore 21 il concerto del Brass Quintet con Luca Falcone e Ferretto Rino alla Tromba, Petrelli Angelo e Michele Ginestre al Trombone e Guglielmo Palazzese al Trombone Basso; stessa location e stesso orario il 29 Luglio si terrà la serata evento di Light Classica il M° Enrico Angelozzi Piano solo.

A partire dal 4 Agosto e per tutti i mercoledì del mese, sempre nella magnifica location di San Giovanni ad Insulam si terrà la sezione di Jazz in Time dove l’apertura sarà a cura del duo Sonic Latitudes con il M° Marco di Battista alle tastiere e sintetizzatori ed il M° Franco Finucci alla chitarra. Si prosegue poi l’11 Agosto con Arturo Valiante trio, con Walter Monini al basso, Arturo Valiante al piano, Eric Cisbani alla batteria e il 18 Agosto sarà la volta di Gianluca Caporale con Urban City Hammond Trio, con Gianluca caporale al Sax Tenore, Fabrizio Ginoble all’Hammond e Glauco di Sabatino alla Batteria. Si conclude il ciclo Jazz in Time il 25 Agosto con il Trio Novo che vede al Pianoforte il M° Massimiliano Coclite, Emanuele di Teodoro al Basso e Bruno Marcozzi alla batteria.

Il 10 di Agosto nella suggestiva location delle Piane del Fiume in località Pretara di Isola del Gran Sasso, ci sarà il concerto “Aspettando le stelle” con il gruppo Cantastorie a Quattro Corde mentre il 24 agosto la Compagnia musicale Il Passagallo si esibirà in Piazza Contea di Pagliara ad Isola del Gran Sasso.

La stessa Piazza ospiterà numerosi concerti tutti con inizio alle ore 21,30: il 21 agosto la cover band degli Abba gli Adbacadabra, il 22 agosto la Cover Band dei Pink Floyd, Floyd on the wing, ci farà immergere in quella che è la musica che ha segnato un’epoca e che è entrata nella storia della musica; la Zucchero Tribute Band si esibirà il 23 Agosto con Spirito di vino, un tuffo nel Blues del Front Man più famoso d’Italia; il 26 Agosto Le Rimmel scateneranno il pubblico con il loro allegro Beat Rock; il 28 Agosto la UFO Rock Band ci proietterà nel mondo dei Cartoon con le sigle più famose dei cartoni animati di ieri e di oggi;. Vizi e Virtù, Cover Band di Vasco Rossi, si esibirà sulla Scalinata del Torrione il 13 Agosto.

Anche le frazioni arricchiscono il programma di Isolestate: a Casale San Nicola il 30 Luglio e San Pietro il 12 Agosto sul palcoscenico la Compagnia di Teatro Dialettale Il Carrozzone con “Nin mi ci friche chiù”, a Fano a Corno il 31 Luglio si esibirà il gruppo pop Controtempo e a Cerchiara l’1 Agosto ci sarà la cover band di Rino Gaetano Dante Sbraccia con I sotto i cieli di Rino.

Il cinema all’aperto nell’estata isolana accontenta grandi e piccoli in Piazza Contea di Pagliara il 17 Luglio con la proiezione di Mowgly il libro della giungla e il 29 Agosto a Forca di Valle con la proiezione di Inside Out.

E’ stato dedicato uno spazio anche ai giovani con tre serate di Disco Music, il 6, 14 e 27 Agosto a Campo di Panico a Isola del Gran Sasso che sarà palcoscenico di Latino, Disco, Caraibici ecc. condotte dai nostri Chemical Friends. Chiuderemo in Piazza Contea di Pagliara dove torneranno dopo un periodo di silenzio forzato le fantastiche serate dedicate a l’Isola dei Talenti alle falde del Gran Sasso, il 4 e 5 Settembre.

L’amministrazione comunale e l’organizzazione di Abruzzo dal vivo ricordano di continuare a prestare attenzione e rispetto delle norme anti Covid vigenti.

La mascherina resta per ora non obbligatoria all’aperto, ma va indossata se non si è in grado di mantenere dagli altri una distanza di sicurezza adeguata.

L’ingresso agli eventi è gratuito.