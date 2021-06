Ipotesi Baldassarri presidente Autorità portuale di Ancona, PD Abruzzo: “Preoccupazione, Marsilio si opponga”

Pescara. “Si apprende con preoccupazione la notizia, secondo la quale tra le ipotesi che in queste ore vengono valutate dal Ministro delle Infrastrutture Giovannini per la carica di presidente dell’Autorità portuale di Ancona ci sia, evidentemente indicato dal centrodestra marchigiano, quella del professor Mario Baldassarri, già viceministro all’Economia nei governi Berlusconi”: lo dichiarano Michele Fina, Silvio Paolucci e Andrea Catena, rispettivamente segretario, capogruppo in Consiglio regionale e responsabile “Infrastrutture e transizione tecnologica e PNRR” del Partito Democratico abruzzese.

I tre esponenti del Pd Abruzzo ricordano che “è lo stesso che qualche tempo fa su alcuni organi di stampa dichiarava di essere contrario alla velocizzazione della linea ferroviaria Pescara – Roma con gli argomenti che in Abruzzo non esistono porti significativi, a parte Pescara ‘che non è un porto canale’ e perché ‘in Abruzzo ci sono già due autostrade’, dimenticando persino tra l’altro l’esistenza dei porti di Ortona e Vasto. Ci auguriamo che la notizia sia solo una boutade e soprattutto siamo certi che il Presidente Marsilio, poiché la nomina da parte del Ministro dovrà tenere conto anche dell’indicazione della Regione Abruzzo, si opporrà con tutta la sua determinazione ad una simile scelta del tutto inopportuna”.