L’Aquila. Via libera, su proposta dell’assessore al Sociale, Roberto Santangelo, all’approvazione del Piano operativo relativo al Fondo Nazionale Politiche Giovanili annualità 2023. Nello specifico, è stata recepita l’Intesa sancita nella Conferenza Unificata del 20 dicembre 2023 relativamente alla ripartizione per l’anno 2023 del “Fondo per le politiche giovanili e alla riassegnazione delle somme afferenti le quote del medesimo Fondo, relative alle annualità 2022 e precedenti, non erogate alle Regioni con cui è determinata in € 571.033,00 la quota di risorse finanziarie a favore della Regione Abruzzo ed in € 63.448,00 il cofinanziamento pari ad almeno il 10% del valore complessivo del progetto regionale.

Infine, sempre su proposta dell’assessore Santangelo, in relazione alle borse di studio “IoStudio”, a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024, rispetto alle quali alla Regione Abruzzo è stata destinata la somma complessiva di € 949.239,46, la Giunta regionale ha stabilito di consentire il cumulo tra le borse di studio e altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto dei libri di testo.