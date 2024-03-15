Giulianova. Gli Uffici comunali rendono noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle borse di studio “Io Studio” per le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Giulianova e frequentanti le scuole secondarie di II grado nell’Anno Scolastico 2023/2024.

Saranno ammessi al rimborso i richiedenti i cui nuclei familiari hanno una situazione economica equivalente (Isee anno 2024 con scadenza 31/12/2024) ricompresa entro il limite di 10.000 euro, così come stabilito dalla Regione Abruzzo. Scadenza delle domande, l’ 8 Aprile 2024. L’avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito ufficiale del Comune e disponibili presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Giulianova, in Via Bindi 4.

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