Celano. Inizia con uno strepitoso risultato il nuovo anno sportivo per il Centro Taekwondo Celano. Al Campionato Interregionale d’Abruzzo la squadra allenata dai maestri Ennio e Calvino Cotturone, per l’occasione composta da 10 atleti, riesce a conquistare ben 6 ori, 1 argento, 3 bronzi. Una percentuale pari al 100% di medaglie vinte e allievi in gara.

Nel bellissimo palcoscenico del palazzetto PalaTricalle di Chieti il 14 e 15 gennaio, circa 600 atleti provenienti da tutt’Italia si sono affrontati su ben 5 campi di gara per il titolo di Campione d’Abruzzo.

Per la squadra dei maestri Cotturone, Oro per Angelica Paris che ha superato brillantemente la prova sbaragliando le sue avversarie, Oro per Michela Ventura e Giulia Carosi alla prima esperienza, ma determinate e intrepide come fossero delle veterane, e ancora, Oro per Francesco Scamolla, Luigi Fegatilli e Alessio Fosca che confermano il loro stato di forma. Argento per Vittoriano Pagliara che dimostra di essere già pronto per la nuova categoria pur essendo il più piccolo di età, bronzo per Alice Baliva, Mario Ciccarelli e Vittoriano Tirabassi tutti ad un passo dalla finale dopo aver brillantemente superato le fasi preliminari.

Un altro successo per una società sportiva che da 33 anni forma campioni, molti dei quali hanno vestito la maglia della Nazionale, vinto titoli Europei e partecipato a Campionati Mondiali e ai Giochi del Mediterraneo.

Siamo fieri del risultato ottenuto, dichiara il maestro Calvino Cotturone, dietro queste medaglie c’è tutta la passione e l’impegno che i ragazzi mettono negli allenamenti.