San Salvo. Il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis comunica che l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto ha diffuso l’ordinanza di sicurezza balneare 2023 in adesione alla determina dirigenziale della Regione Abruzzo dello scorso marzo che indica l’inizio della stagione balneare da sabato 20 maggio e termine a domenica 17 settembre.

“Inizia così ufficialmente la nuova stagione estiva con gli obblighi e i comportamenti da tenere nelle zone di mare riservate alla balneazione” commenta il sindaco De Nicolis ricordando come il litorale di San Salvo sia Bandiera Blu per la ventiseiesima volta e di come l’Agenzia regionale per la tutela ambientale abbia attestato che le acque marine siano eccellenti in questo tratto di costa.

“Ci siamo preparati con il nuovo lungomare, con il nuovo cartellone estivo che presenteremo a giorni e con il contributo professionale dei balneatori, degli operatori commerciali e delle strutture ricettive, ad accogliere al meglio quanti – conclude il sindaco De Nicolis – sceglieranno San Salvo per trascorrervi le prossime vacanze estive”.