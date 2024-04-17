Pescara. “Chissà quale sarà la colpa della città di Pescara , per avere due stazioni ferroviarie senza servizi alla clientela? Nella nuovissima stazione di Pescara Porta Nuova mancano i servizi igienici. Servizi che è possibile trovare in tutte le stazioni italiane; anche nelle fermate abbandonate in campagna oppure in montagna. A Pescara PN, invece, no; manca qualsiasi possibilità di soddisfare le normali esigenze fisiologiche delle persone. Con il risultato che tutti possono facilmente immaginare”. Così, in una nota, Federconsumatori Abruzzo.

“Nella stazione di Pescara Centrale”, spiega Federconsumatori, “manca qualsiasi spazio riscaldato in attesa dei treni, con la conseguenza che, durante i mesi invernali, i cittadini in attesa preferiscono aspettare all’aperto : è meno freddo che dentro la stazione. Inoltre, unico caso delle stazioni di media grandezza, nella stazione di Pescara centrale mancano i quadri riassuntivi della numerazione delle vetture dei treni”.

“Questa informazione è molto utile ai passeggeri in attesa, perché possono sapere prima dell’arrivo del treno, dove fermerà la vettura per la quale hanno la prenotazione, riducendo così l’ansia di chi aspetta, e anche i tempi per la salita sul treno. Ma se questi servizi alla clientela non li fornisce Rete Ferroviaria Italiana, la nostra comunità ha il dovere di alzare la voce. Ha il dovere di alzare la voce”, conclude Federconsumatori, “non solo per migliorare i servizi ai propri cittadini, ma anche per realizzare un’identità della nostra città più civile per la memoria degli stranieri e dei turisti in generale”.