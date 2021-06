Informatica e responsabilità sociale, menzione di merito agli studenti di Basciano

Basciano. Menzione di merito all’IC Falcone e Borsellino Teramo 5 per il curricolo verticale con il quale ha partecipato al Concorso “Informatica e responsabilità sociale 2021”- Iniziativa “Programma il Futuro” proposto dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il CINI Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica e MENZIONE D’ONORE agli studenti della classe 2 sez C Scuola Secondaria 1° grado di Basciano, per il progetto specifico ideato e programmato relativo alla Lotta alla Dipendenza dalla Tecnologia, coordinato dal prof. Gian Mattia Andrao, questo il riscontro al concorso di cui sopra, che in Abruzzo ha segnalato solo 3 scuole con menzione al merito, ad Avezzano, a Chieti e per il Teramano il Falcone e Borsellino Teramo5.

Il progetto mette in scena la “lotta” tra la tentazione di utilizzare la tecnologia in modo acritico e compulsivo e le alternative di utilizzo del proprio tempo in modalità più sane e soddisfacenti.

La protagonista del video game, complesso nel suo algoritmo informatico e realizzato totalmente dagli studenti coinvolti, si muove attraverso l’utilizzo dei tasti freccia della tastiera ( dopo aver cliccato sullo schermo per iniziare il gioco) non solo per evitare gli oggetti “tecnologici” ma anche per intercettare gli oggetti alternativi (il libro, il microfono, la tavolozza ecc). Per ogni oggetto preso comparirà una scritta, un motto relativo all’attività che rappresenta. L’obiettivo finale è raggiungere la porta ma il vero divertimento è scoprire quale frase si nasconde dietro ad ogni oggetto positivo collezionato, simbolo delle passioni reali e non virtuali degli adolescenti del nostro tempo.