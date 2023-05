San Salvo. Partirà il prossimo 24 giugno da Gissi, la seconda edizione dell’Infiorata all’uncinetto itinerante promossa dalla Pro Loco di San Salvo con il patrocinio del Comune di San Salvo e della Regione Abruzzo. La presentazione del calendario, che prevede dieci tappe, è avvenuta nella sala consiliare del Comune di San Salvo.

Sono stati il sindaco Emanuela De Nicolis e il presidente della Pro Loco, Maria Sabatini, a illustrare la manifestazione che vedrà per protagoniste le uncinettine e i comuni e le Pro Loco delle regioni Abruzzo, Molise e Marche. Sono intervenuti il consigliere comunale delegato alla Cultura Maria Travaglini, il sindaco di Roccaspinalveti Claudia Fiore, il consigliere di Casalanguida Maria Grazia Palmitesta, la delegazione della Pro Loco di San Buono e la squadra di uncinettine della Pro Loco di San Salvo.

Come detto la seconda edizione prenderà il via da Gissi il 24 giugno, l’11 luglio a Roccaspinalveti, il 15 luglio a Liscia, il 29 luglio a Celenza sul Trigno, il 6 agosto la grande tappa a San Salvo, il 10 agosto a Casalanguida, il 12 a San Buono, il 13 a Limosano (Campobasso), il 10 al Loreto (Marche) e infine il 13 settembre a Furci.

“La forza dell’Infiorata all’uncinetto – commenta il sindaco De Nicolis – è data dal grande coinvolgimento di un centinaio di persone che realizzano a mano i fiori, utilizzando la lana e il cotone. Un lavoro di gruppo con il suo valore di tramandare un’arte antica come quella dell’uncinetto, promuovendo il proprio territorio e creando occasioni di socialità”.

Il sindaco è entusiasta delle iniziative in calendario per la tappa di San Salvo del 6 agosto quando saranno esposti i panelli di tutte le date della seconda edizione dell’Infiorata itinerante. “La bellezza dei lavori è data – sottolinea la De Nicolis – dalla capacità delle mani di realizzare opere che sanno emozionare e che raccontano di tradizioni e di un passato che abbiamo il dovere di custodire”

Proprio a San Salvo verrà realizzata un’opera inedita, nella modalità del puzzle, composta da pannelli predisposti dalla maggior parte dei gruppi partecipanti. Avrà un diametro di sei metri e verrà assemblato il giorno stesso; particolare da evidenziare che una parte del pannello sarà composto con petali veri dagli infioratori di Infioritalia e di Carunchio, che vantano 20 anni di attività.

Il presidente della Pro Loco Maria Sabatini è molto soddisfatta: “La crescita di questo progetto ci gratifica molto. Stiamo vedendo crescere il numero dei comuni partecipanti, in aumento il numero delle uncinettine senza le quali, in realtà, non sarebbe possibile tutto questo. Crescono i rapporti e le interazioni con le altre associazioni del territorio, il nostro progetto trova riscontro

nella altre località”.

Maria Sabatini aggiunge: “La vicinanza di Infioritalia è stato un ulteriore elemento positivo che dà valore al progetto” e ribadisce le due trasferte a Limosano nel vicino Molise e quella del 10 settembre con la partecipazione alla storica festa della Madonna di Loreto.

Infine il presidente della Pro Loco di San Salvo sottolinea come ci sia ancora tanto lavoro da fare: “Abbiamo una squadra di uncinettine ben collaudata. Ma spettiamo sempre nuove forze che possano contribuire in qualsiasi modo a rendere realizzabili i nostri progetti”.