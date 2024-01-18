Avezzano. Incursione de Le Iene nella sede elettorale di Antonio Del Boccio e Maria Matteucci ad Avezzano. I due candidati alle regionali 2024 nella lista della Lega- Salvini Abruzzo, hanno invitato il sottosegretario alle politiche sociali Claudio Durigon a presenziare all’evento di inaugurazione.

Ed è proprio Durigon che Filippo Roma e Marco Occhipinti, inviati della trasmissione Mediaset, stavano cercando per porgli domande in merito al caso delle abitazioni previdenziali comprate a prezzi super scontati da esponenti politici. Le Iene stanno portando avanti un’inchiesta giornalistica volta a far luce sulla regolarità delle vendite, a prezzi stracciati, di case di lusso a politici e dirigenti di Enti previdenziali. Il sottosegretario Durigon avrebbe acquistato dall’Enpaia, Ente previdenziale degli Agricoltori, per 469 mila euro, un appartamento in zona Camilluccia a Roma, beneficiando di uno sconto del 30% sul prezzo. Secondo Le Iene, prima l’Ugl avrebbe pagato per lui l’affitto per 4 anni, poi l’ente previdenziale Enpaia gli avrebbe venduto l’appartamento con lo sconto. Da qui l’incursione di questa sera da parte degli inviati della trasmissione televisiva che stanno portando avanti l’inchiesta da oltre un anno. Filippo Roma ha fatto la sua apparizione improvvisa cogliendo di sorpresa tutti i presenti, incalzando, secondo il “modus operandi” delle Iene, il sottosegretario. Durigon non ha voluto rispondere alle domande.