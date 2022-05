Incontro tecnico della Lega, De Renzis: “L’entità stessa della famiglia è sotto attacco”

L’Aquila. “Ieri pomeriggio c’è stato un interessante incontro tecnico del Dipartimento “Sociale e Famiglia” della Lega Abruzzo, coordinato da Angelita Palumbo, dove ho portato i saluti dell’Onorevole Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, e dell’Assessore regionale Pietro Quaresimale” è il primo commento del Consigliere regionale Luca De Renzis, nonché coordinatore regionale dei dipartimenti abruzzesi.

“Nel corso dell’incontro sono emerse diverse criticità, come ad esempio la Legge Regionale della Famiglia del 1995, ma siamo confortati dal Piano Sociale regionale, appena licenziato dall’Assessore Pietro Quaresimale, che accende una luce che fa ben sperare” aggiunge De Renzis.

“Nella riunione sono emerse molte disponibilità per coadiuvare e favorire ipotesi di lavoro utili al bene del sociale e della famiglia, per rafforzare l’entità stessa della famiglia, oggi sotto attacco, e per far si che anche nel sociale l’opera sussidiaria dei volontari delle varie associazioni possano trovare un riferimento istituzionale certo” e aggiunge: “Le loro giuste iniziative, volte al bene comune di coloro che più soffrono e sono meno fortunati vanno tutelate”.

“La coordinatrice Angelita Palumbo ha illustrato le linee programmatiche e propositive del tavolo, che prevederanno in seguito incontri ad hoc per poi presentare proposte operative utili alla cittadinanza. In particolare, ha lanciato la proposta di un Osservatorio Regionale sul Sociale” conclude De Renzis.