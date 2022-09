Mara Carfagna (Azione) in Abruzzo per incontro elettorale: Draghi non poteva entrare a gamba tesa

Pescara. Forfait di Carlo Calenda atteso a Pescara per un incontro elettorale, sembra a causa di un improvviso abbassamento di voce. Al suo posto alla Marina di Pescara per il terzo polo è arrivata Mara Carfagna, la quale rispondendo ai giornalisti su una domanda che riguarda Draghi non disposto ad un ulteriore mandato ha detto “Non poteva entrare a gamba tesa nella campagna elettorale, non avrebbe potuto rispondere di si”.

“Nella campagna elettorale degli slogan non è difficile portare avanti una proposta concreta di sviluppo come quella del Terzo Polo ed il fatto che anche qui a Pescara ci sia così tanta gente è la dimostrazione che in questo Paese c’è ancora spazio per un Terzo Polo”, è quanto ha detto Mara Carfagna durante il suo affollato incontro elettorale a Pescara per il terzo polo di Azione e Italia Viva.