Pescara. “Un supporto alle famiglie italo discendenti mediante l’utilizzo della piattaforma creofuturo.it che miri principalmente all’inclusione delle famiglie e dei minori”. È questo uno degli obiettivi che la garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene vuole perseguire mediante una interlocuzione costante e costruttiva con le organizzazioni che operano sul territorio.

Ed è in questa ottica che Falivene ha convocato, nel pomeriggio di oggi a Pescara, un incontro al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti delle comunità sudamericane presenti in Abruzzo.

“Questo percorso – ha sottolineato la Garante – può tradursi nella creazione di una rete di solidarietà attraverso la quale incentivare anche il ripopolamento, e di conseguenza il ringiovanimento, delle aree interne grazie al rientro dei nuclei familiari”.