Inclusione e libertà: Sinistra per Vasto, Articolo Uno Vasto e Possibile Vasto aderiscono all’Abruzzo Pride

Vasto. Aderire per dire no alle discriminazioni e alla mancanza di libertà del soggetto. “Sinistra per Vasto, Articolo Uno e Possibile aderiscono convintamente al Pride Abruzzo”, scrivono i coordinatori dei partiti, “che dopo aver toccato con un’intensissima programmazione tutto l’Abruzzo in occasione del Pride Month, il 25 giugno tingerà la città di Teramo con il suo corteo. Oggi più che mai c’è l’urgenza di esserci, unirsi e allearsi. È sbagliato pensare al Pride come un evento da confinare nella sola battaglia per il riconoscimento dei diritti LGBTQI+. Il Pride è l’orgoglio di ogni soggettività”.

“Negli anni il cammino politico di una comunità si è evoluto nell’impegno culturale di coloro che vogliono riportare al centro del dibattito pubblico l’importanza di rivendicare i diritti umani così come sanciti nella Costituzione, promuovendo un percorso di riconoscimento della persona in quanto tale e delle differenze come opportunità di crescita collettiva. Il Pride e il mese di giugno sono occasioni fondamentali per riaffermare con forza la difesa e la promozione dei diritti umani – in primis quello all’autodeterminazione dei corpi e delle identità – che sono al centro della nostra azione politica locale e nazionale, principio e impegno quotidiano dei nostri partiti e della nostra lista civica”, conclude il comunicato.