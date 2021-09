Incidenti asse attrezzato, Pettinari scrive a Marsilio e Anas: “Intervenire su sicurezza”

Giulianova. “Non è la prima volta e non sarà l’ultima. La stampa ci racconta l’ennesimo tragico incidente verificatosi nei giorni scorsi sul Raccordo Autostradale Pescara-Chieti, in cui ha perso la vita un uomo e altri due sono in gravi condizioni. È l’ennesimo episodio che mi ha spinto a scrivere una missiva ufficiale al Presidente Marsilio e all’Anas per porre, ancora una volta, all’attenzione degli organi competenti la pericolosità di una strada altamente trafficata e in cui si rispettano con difficoltà i limiti di velocità”.

Ad affermarlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che negli ultimi anni ha chiesto più volte il rafforzamento della segnaletica a causa dei numerosi incidenti dovuti ad ingressi contromano sull’Asse attrezzato.