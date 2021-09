Incidente con parapendio, turista francese 37enne ferita in Abruzzo

Pescara. Una turista francese di 37 anni è ricoverata all’ospedale di Chieti per le lesioni riportate in un incidente con il parapendio avvenuto in tarda mattinata a Tocco da Casauria, nel Pescarese, dove si trova un sito di volo.

L’incidente è avvenuto poco dopo la partenza, quando la donna, per cause in corso di accertamento, sarebbe precipitata, finendo a terra, nella vegetazione.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti due elicotteri, uno del 118 e uno dei Vigili del Fuoco, oltre a personale via terra. Intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Popoli (Pescara).

Una volta recuperata, la 37enne è stata trasportata all’ospedale di Chieti: le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.