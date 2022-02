Inchiesta Rfi, parlano i legali della Salcef: società del gruppo estranee alla vicenda

Riguardo all’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha portato all’operazione dalla Guardia di finanza di Milano, Varese e Verona, la società Salcef group, tramite i propri legali, ha comunicato “la sostanziale estraneità delle società del gruppo dalle vicende di cronaca”.

Secondo la Dda di Milano ci sarebbe stato “un piano di spartizione in aree di competenza dell’intero territorio nazionale da parte di alcune imprese, anche colossi del settore, che prendevano gli appalti da Rfi“, “gruppi imprenditoriali” che “gestiscono in regime di sostanziale monopolio l’aggiudicazione delle commesse per i lavori di armamento e manutenzione della rete ferroviaria italiana direttamente da Rfi spa, a mezzo delle loro società appaltanti (C.C.F. Costruzioni Generali spa, Gefer srl, Armafer spa, Globalfer spa, Salcef spa, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie spa, Fersalento srl, Euroferroviaria spa)“.

La Salcef al riguardo, per voce dei propri legali, ribadisce però la propria sostanziale estraneità all’interno dell’inchiesta in questione.