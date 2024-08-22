Pescara.Il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Mauro Casinghini, anche a nome del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha espresso vicinanza e solidarietà ai tre volontari di Protezione civile e al Vigile del Fuoco che, nella giornata di ieri, sono rimasti gravemente feriti nel corso dello spegnimento di un incendio a Roma.

Solidarietà che ha esteso alle donne ed agli uomini della Protezione civile della Regione Lazio e di Roma Capitale coinvolti, ringraziando, ancora una volta, chi dedica tempo ed energie alle attività di Protezione civile.