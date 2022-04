Incendio in cella e aggressione al poliziotto, insorgono i sindacati della Penitenziaria

Teramo. “Oggi nel penitenziario teramano, un detenuto ha incendiato la propria camera di pernottamento ed ha aggredito fisicamente un poliziotto penitenziario, con un pugno al volto, il quale è dovuto ricorrere al nosocomio locale per approfondimenti diagnostici”. Interviene Roberto Cerquitelli, Fp Cgil Teramo, che esprime la propria solidarietà al lavoratore e rivendica opportuni interventi tesi ad evitare possibili reiterazioni, in considerazione di una significativa presenza di detenuti affetti da problemi psichiatrici. La scorsa domenica, un altro detenuto ha aggredito fisicamente un suo compagno di detenzione, con consequenziale prognosi di trenta giorni.

“Da tempo, come organizzazione sindacale, lanciamo gridi di allarme per i continui disagi che si registrano in diversi Istituti abruzzesi”, continua Giuseppe Merola Fp Cgil Abruzzo Molise, “l’Istituto di Teramo presenta un notevole sovraffollamento della popolazione detenuta che poi si riverbera sul regolare andamento generale ed assetti organizzativi. Bene perequare le vacanze organiche, ma occorrono riflessioni politico-istituzionali più ampie che assicurino tutela e sicurezza per il personale, nonché idonee condizioni di vivibilità per i detenuti”.

“L’Amministrazione Penitenziaria deve tracciare delle urgenti progettualità rispetto alla gestione degli Istituti Penitenziari del Paese”, conclude Mirko Manna Fp Cgil Nazionale, “non è più tollerabile ed accettabile che, quotidianamente, si registrino eventi critici nefasti per lavoratrici e lavoratori. È tempo di agire”.

“Nuova violenta aggressione contro il personale di polizia penitenziaria: invio urgente al pronto soccorso di un agente”, va avanti il vice provinciale Uspp Massimo Scardicchio, “aumenta l’ostilita dei detenuti nei confronti del personale di polizia penitenziaria nel carcere teramano. Nel pomeriggio della giornata odierna infatti un detenuto con problemi psichiatrici appartenente al circuito di media sicurezza ha aggredito per futili motivi l’agente che prestava servizio nel reparto. Il peggio è stato evitato grazie anche alla sorveglianza continua e costante degli addetti alla Sala Regia che tempestivamente hanno dato l’allarme. Le condizioni di salute dell’ Agente sono ancora incerte ma e’ certo che ci stiamo abituando troppo spesso a notizie di aggressioni così violente nei confronti del personale”.

La delegazione provinciale dell’USPP Scardicchio Massimo e Di Giambattista Pierino mostra la propria vicinanza all’agente ferito e denuncia, come gia fatto precedentemente, la situazione ormai stremante dell’istituto aggravata anche dalla forte carenza di personale.

“Nel pomeriggio di oggi 14 aprile un detenuto italiano D.G.A. con problemi psichiatrici per futili motivi ha dapprima dato fuoco alla cella creando molto panico all’interno della sezione poiché il fumo acre del materasso e suppellettili bruciati ha invaso l’intero reparto e successivamente ha aggredito il personale di Polizia Penitenziaria accorso a soccorrerlo, sferrando un violento pugno al volto di un agente che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale”, Giuseppe Pallini, segretario provinciale Sappe Teramo. “Il Sappe esprime la solidarietà e di una pronta guarigione al collega aggredito e rimarca ancora una volta il problema dei detenuti psichiatrici che non sono gestibili all’interno di un carcere che sono già polveriere pronte ad esplodere per il sovraffollamento e coesistenza di detenuti di differenti fede religiosa e cultura. Quest’aggressione poteva essere evitata se solo il personale di Polizia Penitenziaria fosse stato dotato della pistola taser, purtroppo tutti gli altri Corpi di Polizia lo hanno, tranne la Polizia Penitenziaria nonostante quotidianamente siano numerosi gli episodi di aggressione in tutti gli istituti della penisola”.

Leggi anche: