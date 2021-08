Incendi Val di Sangro: bruciano centraline, problemi a telefonia e internet

Lanciano. Gli incendi che ci sono stati nei giorni scorsi in vari centri della Val di Sangro e della Costa dei trabocchi hanno bruciato e quindi messo fuori uso anche tralicci e centraline della telefonia e per la connettività internet.

“I roghi – spiegano all’azienda Macrotel Italia Srl, operatore nazionale di settore con sede a Lanciano (Ch) – hanno purtroppo aggredito e devastato alcune cabine Telecom, alla quale ci appoggiamo per i nostri servizi. Per questo – aggiungono – diversi nostri clienti, in Abruzzo, che è il nostro territorio, ma anche in Sicilia, Piemonte e Veneto, hanno avuto problemi, soprattutto a livello telefonico”.

Apparecchi muti e connessione inesistente, con conseguenti disservizi per attività commerciali e imprenditoriali durati un paio di giorni, il tempo di ripristinare e riattivare le linee.

“Disservizi – viene sottolineato – che hanno impattato sulla nostra clientela, ma che non sono dipesi da noi, ma da eventi calamitosi, quali i roghi e smottamenti del suolo. In ogni caso – viene fatto presente – abbiamo deciso di andare incontro ai nostri clienti che hanno sofferto disagi, omaggiandoli di un bonus di dieci euro da utilizzare per la telefonia. Nei prossimi giorni saranno contattati e sarà loro comunicato l’omaggio che abbiamo deciso di fare”.