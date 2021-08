Incendi sul territorio: Mariani di “Abruzzo in Comune” polemizza per i tagli regionali

Ieri è avvenuto un grave incendio boschivo nei pressi della mia abitazione e di un’importante azienda agricola a Campli”, scrive il capogruppo di Abruzzo in Comune Sandro Mariani . “Ho visto con i miei occhi, durante tutta la giornata, le difficoltà operative dei vigili del fuoco nel coordinare pochi uomini e mezzi. Per il segretario CONAPO un incendio boschivo nei pressi della mia abitazione e dell’assessore regionale Quaresimale dovrebbe servire a svegliare la politica sulla grave situazione che c’è in Abruzzo sul tema anti incendi!”

Il leader del gruppo ha sottolineato come “purtroppo la realtà dei fatti è che la maggioranza latita e scappa invece di dare risposte: oggi, con una situazione meteo difficile e complessa, il Presidente Marsilio era in montagna ad inaugurare un rifugio con indosso la giacca della Protezione Civile! Nel 2021 la Regione ha tagliato un terzo delle risorse per la campagna AIB (Anti Incendio Boschivo): 180.000 euro in meno che Marsilio & soci oggi devono giustificare agli abruzzesi! Ieri durante la giornata di incendi ero presente sul posto e ho provato”, prosegue Mariani, “esercitando il mio ruolo di semplice consigliere regionale (per di più di opposizione), ad agire sui canali istituzionali per inviare altri uomini e mezzi. Altri, pur con maggiori competenze, erano irraggiungibili… anche al telefono! Chiedo ufficialmente al Presidente Marsilio”, conclude il portavoce di Abruzzo in Comune, “di fornire martedì al Consiglio Regionale un’informativa dettagliata sulla grave situazione in corso in queste ore nella nostra Regione: se non lo farà chiederò immediatamente un Consiglio Regionale straordinario sul tema”.