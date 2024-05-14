L’Aquila. Presso il Ridotto del Teatro e la Sede dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Abruzzo. Il 16 maggio, dalle 10.00 alle 18.00 a L’Aquila, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Abruzzo celebra l’inaugurazione della sua nuova sede con una giornata dedicata a riflessioni condivise attraverso il convegno “Passato, Presente, Futuro: la Psicologia tra Storia e Società”. Questo evento avvierà la giornata con un’intensa discussione tra istituzioni, professionisti e cittadini riguardo lo stato attuale e il futuro della psicologia in Abruzzo.

Seguirà la cerimonia di inaugurazione, che oltre a segnare un momento di convivialità e networking, testimonia il solido legame tra l’Ordine e la comunità con la presenza di eminenti rappresentanti istituzionali.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulla presentazione del libro “Sotto l’iceberg. Presenze inconsce nella società e nella storia” di Luigi Zoja, che introduce una tavola rotonda sulle intersezioni tra psicologia, storia e politica. Questa parte dell’evento esplorerà come le dinamiche psicologiche collettive modellino i processi sociali e storici. Fin dal suo insediamento nel 2022, il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto prioritario offrire una sede che rispecchi il crescente ruolo sociale della professione psicologica. L’urgente richiesta di servizi psicologici è evidenziata dai dati relativi al bonus psicologo: su 400.266 domande a livello nazionale, solo il 14% è stato accolto, e in Abruzzo, 1.089 su 10.333 richieste sono state soddisfatte. Il progetto “Vivere Meglio” di ENPAP ha efficacemente dimostrato come gli investimenti nel benessere mentale producano risultati concreti, con trattamenti brevi per ansia e depressione lieve e moderata che hanno migliorato la condizione di oltre l’80% degli utenti. Ciò conferma l’importanza dei servizi psicologici, non solo per il trattamento ma anche come prevenzione, contribuendo a significativi risparmi sui costi della salute mentale.

Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata di celebrazione e condivisione. L’ingresso è gratuito previa registrazione disponibile sul sito www.ordinepsicologiabruzzo.it nella sezione eventi. A questo link sono disponibili il programma completo e la locandina dell’evento:

https://ordinepsicologiabruzzo.it/eventi-e-formazione/eventi-ordine-psicologi-regione-

abruzzo/generale/passato-presente-futuro-la-psicologia-tra-storia-e-societa.html