Farindola. “Dopo anni, finalmente i volontari della protezione civile Pivec del distaccamento di Farindola hanno a disposizione una sede e questo grazie all’amministrazione comunale e grazie ai fondi stanziati dalla Regione Abruzzo, su mia iniziativa”. Così Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Regione che ieri mattina, insieme ai rappresentanti del Comune e del Pivec, ha preso parte alla inaugurazione della sede, in contrada Cupoli Superiore.

“La Protezione Civile Pivec distaccamento di Farindola – spiega D’Incecco – opera su quattro comuni dell’area vestina: Farindola, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Villa Celiera, e svolge un ruolo fondamentale sul territorio. Oggi ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento a livello provinciale. In questi 5 anni, la Regione Abruzzo ha finanziato diversi progetti”.

“Lo scorso anno, grazie alla Lega, sono stati stanziati 5 mila euro per far conoscere ai ragazzi delle scuole, ma anche ai più grandi le buone pratiche di protezione civile. A dicembre, altri 10 mila euro per permettere ai volontari del distaccamento di Farindola di implementare la tecnologia. Mancava, quindi, soltanto una sede efficiente. Averla potuta aprire mi rende particolarmente orgoglioso”, conclude D’Incecco.