Inaugura ad Alba Adriatica il comitato elettorale della Lega, Zennaro: “A lavoro per alternativa di centrodestra”

Alba Adriatica. Crescono i comitati elettorali della Lega in Abruzzo. “È stato inaugurato ieri pomeriggio ad Alba Adriatica, sulla SS 16 Adriatica km 399/490, il comitato elettorale del deputato della Lega Antonio Zennaro”, scrive il comunicato dell’esponente leghista, “ricandidato al Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, con la partecipazione del Sindaco di Silvi, Andrea Scordella e della consigliera regionale della Lega, Simona Cardinali, insieme a tanti militanti e cittadini”.

“È stata l’occasione per illustrare i punti del programma lega anche comune albense. Come Lega siamo sempre più presenti nel tessuto cittadino, negli ultimi giorni abbiamo avuto più di trenta nuove adesioni al partito. Lavoreremo per dare un’alternativa di centrodestra ad Alba Adriatica e saremo protagonisti alle prossime elezioni amministrative, costruendo una squadra di persone valide e il progetto di rilancio che questa città merita” dichiara il deputato Zennaro. Non si ferma il tour elettorale del candidato, che domani sarà in provincia di Pescara, a Collecorvino, Loreto Aprutino e Villa Celiera. Presente anche il candidato capolista al Senato, Vincenzo D’Incecco.