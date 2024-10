Giulianova. In scadenza il bando per accedere alle borse di studio del progetto “Io Studio”. Termine ultimo per la presentazione delle domande, il prossimo 8 aprile.

Gli Uffici comunali ricordano che è prossima la scadenza per la presentazione delle domande relative alle borse di studio del progetto “Io Studio” . Il termine ultimo fissato per l’invio delle istanze è infatti lunedì 8 aprile.

Le borse di studio sono destinate alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di Giulianova e frequentanti le scuole secondarie di II grado nell’Anno Scolastico 2023/2024.

Saranno ammessi al rimborso i richiedenti i cui nuclei familiari hanno una situazione economica equivalente (Isee anno 2024 con scadenza 31/12/2024) ricompresa entro il limite di 10.000 euro, così come stabilito dalla Regione Abruzzo.

La Borsa di Studio può essere utilizzata per acquistare “beni e servizi di natura culturale” ovvero tutti quei prodotti utili ai fini della crescita culturale dello studente. Ad esempio, è possibile comprare abbigliamento sportivo, biglietti per cinema, teatro e musei, intrattenimento, spese scolastiche, libri, arte, cartoleria, viaggi, trasporti, sport, telefonia, computer ed elettronica, musica, fotografia. Si evidenzia che non è necessario recarsi presso specifici negozi convenzionati ma sarà possibile effettuare acquisti utilizzando la Carta Postepay Borsa di Studio come carta di credito on-line oppure pagando tramite il POS dell’esercente abilitato alla vendita dei citati beni e servizi ammessi.

L’avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito ufficiale del Comune e disponibili presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Giulianova, in via Bindi 4.

https://giulianova.iswebcloud. it/area_letturaNotizia/346459/ pagsistema.html