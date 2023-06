L’Aquila. La seduta della Commissione Bilancio della Regione aprirà il programma della settimana politica all’Emiciclo.

All’ordine del giorno il “Regolamento regionale in attuazione dell’art. 26 della legge regionale 20 novembre 2013 n. 42 recante “Norme in materia di Polizia Amministrativa Locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012” e i progetti di legge “Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito” e “Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione”.

Giovedì 22 giugno, alle ore 10, è in programma la seduta della Commissione di Vigilanza che esaminerà la “Risoluzione per il Trasporto ferroviario abruzzese inerente il rinnovo del contratto di servizio regionale” con le audizioni di Umberto D’Annuntiis (Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale) ed Emidio Primavera (Direttore Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo).

Alle ore 11 si riunirà la Commissione Politiche europee con un solo punto all’ordine del giorno: valutazione e provvedimenti in merito al documento approvato nella seduta del 9.03.2023 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome recante: “Il ruolo dei Consigli regionali in Europa a tutela delle filiere produttive e delle identità territoriali. Fare sistema per difendere le eccellenze agroalimentari del “Made in Italy”: buone prassi e nuove proposte” (audizioni: Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Federconsumatori Abruzzo, Confidustria Abruzzo, Confapi, Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo).

Alle ore 15 è in programma la seduta della Commissione Sanità per l’esame dei provvedimenti “Modifiche alla L.R. 23 gennaio 2004, n. 3 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica” e “Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito”; procedere alle audizioni in merito alla “pianificazione dell’edilizia sanitaria della provincia dell’Aquila”: Assessore regionale alla sanità, Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Direttore generale Asl n. 01 L’Aquila – Avezzano –Sulmona, Direttore generale Dipartimento medicina Università degli Studi dell’Aquila, Segretario regionale Anao, Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal; esaminare la risoluzione recante: “Misure per l’istituzione dello screening cardiologico per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni”.