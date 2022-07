In corso il tesseramento di “Italia al centro”, attesi i congressi abruzzesi per l’autunno

L’Aquila. Politica, eventi per il territorio e tesseramenti ai partiti. “Entra nel vivo anche in Abruzzo la campagna di tesseramento di Italia al Centro, il partito presieduto da Giovanni Toti e che ha come coordinatore nazionale il senatore Gaetano Quagliariello”, scrive la nota di Italia al Centro. “La prima tranche delle adesioni”, si legge ancora nella nota, “, verrà consegnata sabato 9 luglio, quando il partito terrà a Roma la sua assemblea nazionale per fare il punto sulla situazione politica e presentare il proprio cantiere per il futuro. La campagna proseguirà poi fino all’autunno quando, nell’ambito della stagione congressuale che si svolgerà in tutta Italia, anche sul territorio abruzzese si terranno le assemblee per l’elezione degli organi territoriali”.

“Alla luce del crescente numero di adesioni e dell’istanza di radicamento territoriale del partito, l’assemblea che si è svolta nella giornata di ieri all’Aquila ha infatti deciso di convocare per il mese di settembre i congressi cittadino e provinciale, e per il mese di ottobre il congresso regionale”. “In una società nella quale tutto è liquido e in particolare la politica”, commentano i rappresentanti di Italia al Centro, “rivitalizzare i partiti e riscoprire la partecipazione coniugando gli strumenti tradizionali con quelli della modernità è un imperativo categorico per evitare che tra crisi e disaffezione la politica si appassisca. Proprio per questo il nostro movimento si è dotato di una forma organizzativa a forte vocazione territoriale, e la celebrazione dei congressi ne sarà la dimostrazione”, conclude il comunicato.