In arrivo la quarta edizione della rassegna estiva del Teatro Off, sarà ad Alba Fucens

Massa d’Albe. Dopo il successo della stagione invernale il Teatro OFF di Avezzano torna ad Alba Fucens per la quarta edizione di “Alba OFF”, la rassegna teatrale estiva, organizzata dalla compagnia Teatranti Tra Tanti, all’interno della suggestiva cornice dell’Anfiteatro romano di Alba Fucens.

La rassegna, prevista dall’11 al 16 agosto, è realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei d’Abruzzo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’ Abruzzo, il Comune di Massa D’Albe, l’Associazione culturale Feel e la Compagnia Assioma. Ricca la programmazione, realizzata con il sostegno della Fondazione Carispaq e del Consiglio regionale dell’Abruzzo, che vedrà la messa in scena di sette spettacoli, tra cui due dedicati ai più piccoli. Spazio alla varietà di linguaggi per questa edizione: non solo il teatro sarò protagonista della rassegna, ma anche la musica, il video, la danza e il corpo come strumenti per comunicare un’emozione e raccontare una storia.

Si debutterà giovedì 11 agosto con una produzione Teatranti Tra Tanti, lo spettacolo “Dieci giorni con i Beatles” con Alessandro Martorelli, Alessandro Scafati, Pierpaolo Battista, Alessandro Pepè Porrini, Emanuele Pace ed Emanuele Martorelli, mentre venerdì 12 sarà di scena “Equitalia” di e con Massimiliano Aceti e Chiara Mancuso.

foto Silvia Salvatore

Sabato 13 sarà la volta di “Canzoni d’amore tra racconti di guerra” con la regia di Antonio Pellegrini e con Claudia Gabriella Fatato, Francesco Di Girolamo, Alessandro Sbrolli, Tonino Ieie, Giovanni Ieie, Patrizio Pellizzi e Arianna Bigazzi, mentre domenica 14 verrà rappresentato lo spettacolo “Illusion” con la regia di Fabio Omodei e con Gabriele Giusti, Sophia Angelozzi, Silvia Violante, Lucrezia Lupo, Federica Prencipe, Luisa Rolli, Giulia Balbi, Ilaria Arcangeli, che nel 2019 ha debuttato in Egitto al Teatro Nazionale di Sharm el Sheikh, inaugurando il Festival Internazionale di Teatro.

Martedì 16 agosto invece in scena l’omaggio, a 25 anni dalla sua scomparsa, “alla chitarra rock della musica d’autore italiana”, Ivan Graziani, con “Avrò bisogno ancora di te” di Federico Del Monaco, con Antonio Pellegrini, Giuseppe Ippoliti, Lorenzo Lanciotti e Luigi Sfirri. Venerdì 12 e sabato 13, invece, a partire dalle 17, due produzioni del Teatro Stabile d’Abruzzo e Fantacadabra, divertiranno i più piccoli con “A che ora arriva l’arca di Noè” e “Il Gatto con gli stivali”, entrambi di Mario Fracassi.

Anche quest’anno, inoltre, dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, si rinnova la collaborazione con l’A.N.F.F.A.S. di Avezzano per la realizzazione di “AlbaOFF-LAB”, il progetto culturale e sociale all’interno del parco archeologico di Alba Fucens che coinvolgerà i ragazzi del centro con attività dedicate alla scoperta del teatro, della lettura e delle bellezze del nostro territorio.

Costo biglietto: €13

Riduzioni per abbonati Teatro OFF

Abbonamento modulare a 33€ scegliendo tre spettacoli della rassegna

PUNTI VENDITA

Chiosco informativo Largo Pomilio, Avezzano _ Libreria Ubik Avezzano

Prevendita

I-Ticket

INFO

366/6555303 – [email protected]