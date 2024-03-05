PESCARA – L’appuntamento è per oggi martedì 5 marzo 2024 alle ore 18.00 nella centralissima piazza della Rinascita a Pescara. L’occasione per fare il punto sulle elezioni regionali del 10 marzo (la Dc come noto sostiene Marsilio Presidente). Torna dunque a pieno titolo un partito moderato che ha fatto la storia della Repubblica. L’introduzione ai lavori sarà curata dal commisario regionale DC Abruzzo Giuseppe Chiusano, a seguire interventi del Senatore Scilipoti Isgrò, del vice segretario nazionale Sergio Marini e del noto senatore Totò Cuffaro, il quale riveste la carica di Segretario Nazionale DC.

“Il tema in trattazione – spiega Chiusano – è l’Italia che verrà. Questo perchè il nostro partito con profondo senso di responsabilità è fortemente impegnato per costruire un futuro migliore individuando le criticità e facendo corrispondere per ciascuna di esse adeguate proposte di soluzione. La presenza del senatore Cuffaro in Abruzzo costituisce un impegno che lega la regione con il suo impegno nei palazzi di Governo. Il partito è organizzato seguendo nuove dinamiche politiche, facendo però tesoro ed esperienza dei risultati del passato”.