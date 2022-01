In Abruzzo la scuola riapre il 10/1, nel weekend screening di massa: tutte le sedi e gli orari

Pescara. Le Asl e i comuni abruzzesi sono al lavoro per organizzare gli screening di massa della popolazione scolastica in vista della ripresa delle attività didattiche che, in Abruzzo, per effetto di un’ordinanza della Regione, riprenderanno il 10 gennaio, proprio per consentire l’esecuzione dei tamponi, le cui modalità organizzative sono state demandate alle Asl. A Pescara le attività si svolgeranno sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 gennaio, secondo un calendario ben preciso che prevede il coinvolgimento di tutte le scuole elementari, medie e superiori.

A Montesilvano (Pescara) lo screening si terrà sabato e domenica al Pala Dean Martin: domani mattina sul sito internet comunale e attraverso i canali social il Comune segnalerà il link di collegamento con la piattaforma, per la prenotazione dei tamponi. All’Aquila saranno due i punti per effettuare i tamponi antigenici gratuiti operativi all’Aquila da venerdì 7 a domenica 9 gennaio, dalle 9 alle 17:30: i prelievi saranno effettuati nei drive through allestiti all’ex cinema multisala Garden, in via Volpe a Monticchio in collaborazione con la sezione aquilana della Croce Rossa Italiana, e all’aeroporto di Preturo, dove sarà presente personale medico dell’Esercito.

Ad Avezzano (L’Aquila) le attività si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 gennaio nella palestra dello Stadio dei Pini, dove dalle ore 10 e fino alle 17 verranno somministrati i test antigenici nasali. Potranno partecipare anche i residenti dei comuni della Marsica in cui non è prevista attività di screening. A Celano (L’Aquila) l’iniziativa si svolgerà al Circolo bocciofilo, in via della Torre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Anche a Trasacco (L’Aquila) l’appuntamento è per sabato 8 gennaio, all’interno della palestra comunale, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Anche a Pineto (Teramo), in accordo con la Asl di Teramo, è in programma una campagna screening per la popolazione scolastica che si svolgerà nella Palestra Comunale in via Filiani venerdì 7 gennaio e sabato 8 gennaio, in entrambe le giornate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.