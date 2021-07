In Abruzzo la mega finale di Sanremo Rock si tinge di azzurro!

Redazione Abruzzo – C’è grande attesa per la Mega Finale Multiregionale del Festival di Sanremo Rock. L’appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 luglio 2021 a Carsoli.

L’evento si svolgerà nella amplissima area “Leperecchia” situata proprio in adiacenza all’uscita A24 Carsoli – Oricola, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.

Torna dunque protagonista la musica, dopo il grande successo dello scorso anno nella medesima location.

In questa edizione si cimenteranno nel complesso 45 band di musica rock emergenti che a turno saliranno sul palco per essere valutati da una qualificatissima giuria.

Sabato si inizia dalle ore 17.00 e con un intervallo per la cena e poi si riprende con una serata che si preannuncia a dir poco entusiasmante e con moltissime sorprese.

Mentre DOMENICA 11, Il Sanremo Rock Festival inizia alle 15.00 per le selezioni e dopo aver ascoltato i migliori artisti emergenti provenienti da diverse regioni italiane e la musica in live di grandi nommmi del Rock e del Trend, si potrà assistere direttamente in loco alla tanto attesa

FINALISSIMA DELLA NAZIONALE AZZURRA PER I CAMPIONATI EUROPEI

Musica & Sport insieme per una serata che si prospetta spettacolare!

Ma, se la Nazionale Italiana di calcio non ha bisogno di presentazioni, ecco, di seguito, la descrizione de grandi nomi della Giuria che si alterneranno il 10 e 11 Luglio nel valutare i Giovani Artisti Emergenti del migliore Rock & Trend Italiano.

Componenti la giuria del Sanremo Rock Festival:

Jean-Michel Byron, cantante di fama mondiale ed ex frontman dei Toto, la band che annovera, tra i suoi successi, “Hold the line” e “Africa”. Con il noto gruppo ha inciso brani che fanno parte del Greatest Hits Past To Present 1977-1990 : Love has the power, Out of love, Can you hear what I’m saying, Animal. Autore di Out of love, uno dei brani di maggior successo della band, ha collaborato negli anni con artisti come gli Scorpions e Dionne Warwick, con la quale ha inciso il brano “Love of my life”.

Ivan Margari, chitarrista di livello Internazionale nonché autore del Progetto “Chitarre d’Italia”, che ha ospitato, tra gli altri, grandi nomi come Ricky Portera, Maurizio Solieri, Alberto Radius, Federico Poggipollini. Attualmente impegnato nel Nuovissimo Progetto SLO EXPRESS BLUES BAND insieme a Jean-Michel Byron.

Massimo Paolucci, produttore cinematografico vincitore di 2 Golden Globe, 1 Golden Graal, 1 Nomination al DAVID DI DONATELLO nel 2008 anche per la Colonna Sonora, Menzione Speciale al Tribeca Film Festival di New York da parte di Robert de Niro, Premiato con Dario Argento al Bloody Film Festival. Producer, Line Producer e Production Manager di pellicole di successo come “Io e mia sorella” di Carlo Verdone, “Forever Blues” di Franco Nero; e ancora, tra le altre, Hard Night Falling, La grande rabbia, Snuff Killer, Medium, di cui è anche regista.

Daniele Imperiale, giornalista, è esperto in forme innovative di comunicazione web e social media. Consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti della Regione Abruzzo, si è specializzato in critica, recensionistica ed editoria musicale, con esperienze pluriennali di conduzione eventi, ed approfondimenti del settore moda- spettacolo. E’ direttore di testate giornalistiche on line a livello nazionale e regionale ed image consultant. Specializzato in tecnologie immagini per il web, progetti editoriali strategici con elevati standard di qualificazione professionale.

Gabriele Ciulla, responsabile settore Entertainment Moda Spettacolo redazione di Uffici Stampa Nazionali

Vince Forzosi, chitarrista e cofondatore dei First Bad Medicine in Australia, con i quali ha tenuto importanti concerti in città come Sidney, Melbourne, New Castle, Wollongong.

Catia F. Fabbri, Responsabile Artistica e Critico Musicale presso la B.M.Music Association, Manager & Executive Director della B.M.Music Records, Produttore Musicale e Music Events Organiser di Eventi Rock come For those about to rock, Rock Nights, Rock Nights Best. Attualmente impegnata in un progetto che coinvolge musicisti della Scena Rock Italiana e Internazionale.

Si tratta dunque di un evento curato nei minimi dettagli (Piano Covid, Piano Sicurezza, Servizio Ambulanza, Protezione Civile, Vigili del Fuoco) durante il quale ascoltare la musica dei Migliori Artisti Emergenti di più regioni, quella dei Grandi della Musica Rock Italiana e Internazionale come l’ Equipe 84- La storia, Jean-Michel Byron & Ivan Margari Slo Express Blues Band, Bad Medicine, Cristian Melis, e goderci anche la Finale della Nostra Nazionale Azzurra!

Un evento da non perdere! Appuntamento dunque sabato 10 luglio a partire dalle 17.00 e domenica 11 luglio a partire dalle 15.00