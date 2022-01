In Abruzzo l’8% della popolazione ha il covid, oltre 100mila casi attivi

Pescara. I casi attivi di Covid-19, in Abruzzo, superano quota centomila e arrivano a 100.153: vale a dire che circa l’8% della popolazione è al momento positivo al virus. Se da un lato il dato sui casi attivi comprende anche 83.759 pazienti persi al follow up e su cui sono in corso verifiche, dall’altro gli addetti ai lavori sottolineano che, a causa della presenza di moltissimi asintomatici, i dati reali potrebbero essere ben più alti di quelli ufficiali, forse anche doppi.

Alla luce dell’aggiornamento odierno, il totale dei casi accertati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza ad oggi supera la soglia di 200mila unità e arriva a 201.342: 55.136 in provincia di Chieti, 50.138 in provincia di Teramo, 48.013 in provincia di Pescara, 42.612 in provincia dell’Aquila, 2.567 relativi a pazienti residenti fuori regione e 2.876 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Del totale, 94.769 casi – pari al 47% del dato complessivo di due anni – sono emersi dal primo gennaio ad oggi, cioè in soli 26 giorni. Nello stesso periodo i decessi sono stati 137. Se 71.715 casi, pari al 35,6%, riguardano il 2021, solo 3.700, ovvero l’1,8% del totale, sono relativi al periodo tra febbraio e agosto 2020, cioè la prima ondata caratterizzata dal durissimo lockdown. Il record di nuovi casi in un solo giorno (5.479) risale all’8 gennaio scorso. Il tasso di letalità è all’1,38%.