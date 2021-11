In Abruzzo finanziati 138 progetti Vita Indipendente, stanziati 1,2 mln euro: in arrivo altri fondi

L’Aquila. Sono 138 i progetti approvati nell’ambito della legge Vita Indipendente dedicato alle disabilità per un totale di contributi erogati pari a 1,2 milioni di euro. Lo rende noto l’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie dell’avviso regionale per finanziare progetti di vita indipendente. L’annualità è del 2021.

“L’avviso regionale ha avuto un grande successo”, spiega l’assessore Quaresimale, “a conferma della validità dell’avviso stesso ma soprattutto della necessità di stare comunque vicino a persone che presentano disabilità e che vogliono realizzare un progetto di vita. Il Gruppo di coordinamento regionale – prosegue l’assessore – ha diviso le istanza arrivate in quattro fasce a seconda dell’intensità assistenziale finanziando con una quota più alta i progetti di prima fascia proseguendo in via decrescente per le altre fasce. Il valore e il numero dei progetti arrivati confermano ancora una volta quanto sia alta la richiesta di assistenza per le fasce più deboli della nostra società e l’impegno politico di questo assessorato è di reperire ulteriori risorse economiche per dare risposte convincenti a queste richieste”. I progetti sono stati presentati dalle singole persone mediante gli Ambiti sociali locali. Sono stati ammessi a finanziamento 138 progetti in base alla risorse a disposizione.

“L’impegno”, conclude Quaresimale, “è di reperire quanto prima altre risorse economiche al fine di finanziare altri progetti”.