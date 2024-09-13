L’Aquila. Prima neve sulle cime del Gran Sasso: al Rifugio Franchetti, a quota 2433 metri, intorno alle ore 16 si registra la temperatura di -0.9° C.

Imbiancata anche la località di Campo Imperatore dove la temperatura è 0.5°C a quota 2132 metri. I dati arrivano dalle stazioni meteo che fanno parte della rete di monitoraggio gestita dall’associazione meteorologica ‘Caput Frigoris’, oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e altre di proprietà di soci (https://www.caputfrigoris.it/) attive in Abruzzo e regioni limitrofe. Nelle prossime ore, fanno sapere dall’associazione, si prevede che la quota neve scenda ulteriormente.