L’Aquila. Il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, ha dichiarato: “L’arrivo del Fuoco del Morrone alla Basilica di Collemaggio, che segna l’inizio della 730° Perdonanza Celestiniana, rinnova i valori della comunità aquilana con un potente messaggio di riconciliazione universale.”

Proseguendo, Imprudente ha aggiunto: “Ripercorrendo i passi di Papa Celestino V, il Fuoco della Perdonanza continua a ispirare il cammino della città dell’Aquila e della Regione Abruzzo. Questo è possibile grazie ai valori di Pace e Perdono richiamati da Papa Francesco durante la storica Visita Pastorale in città. Il tema del dono, scelto per questa edizione, guida i tre principali figuranti e serve da stella polare per ispirare le nostre comunità.”

Infine, ha concluso: “Invitiamo tutti ad abbracciare nella vita quotidiana i valori del volontariato, della solidarietà e del servizio per il prossimo, anche nelle istituzioni che rappresentiamo.”