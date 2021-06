Imprese, carenza di liquidità post Covid: arriva l’accordo Confidi e associazioni

Pescara. Si terrà domani, venerdì 18 giugno alle 10:30 nella sede di Via Raiale a Pescara, la conferenza stampa di presentazione dell’accordo stipulato tra associazioni e Confidi volto a implementare i servizi al credito per le piccole e medie imprese abruzzesi. Interverranno: Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara, per la presentazione dell’accordo e il valore che Confindustria intende portare per le imprese del territorio stringendo alleanze strategiche nel settore del credito; Giancarlo Abete, presidente Fidimpresa Italia scpa (Confidi), che illustrerà i vantaggi che derivano alle Pmi dall’ottenere affidamenti bancari assistiti dalle garanzie di Fidimpresa Italia; Giuseppe Gentile, legale rappresentante Garantiamonoi, società specializzata promossa da Confesercenti regionale Abruzzo e da Confindustria Chieti Pescara per aiutare le imprese associate ad accedere al credito, il quale dettaglierà come le imprese potranno presentare le richieste di finanziamento.

Quello dell’accesso al credito delle aziende è un tema strettamente intersecato allo sviluppo a 360 gradi di un territorio e dare alle imprese gli strumenti per essere credibili di fronte alle banche o cogliere le opportunità derivanti dai programmi di agevolazione sul piano regionale, nazionale e comunitario, significa stimolare gli investimenti.

L’accordo si pone proprio in questa direzione e intende inoltre supportare le imprese ad affrontare la carenza di liquidità post Covid.