Impianti sciistici di Campo Felice, arrivano 5 milioni di euro dalla Regione

L’Aquila. La Giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Liris, ha approvato lo stanziamento di circa 15,5 milioni di euro per alcuni settori strategici della struttura dell’ente.

In particolare, l’esecutivo ha dato il via libera ad una variazione di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l’iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate, per soddisfare le richieste di variazione pervenute da Servizi e Dipartimenti della Regione.

Nel dettaglio, 5 milioni di euro sono stati stanziati per la realizzazione di nuovi impianti di risalita nel bacino sciistico di Campo Felice, 2,2 milioni per l’adeguamento degli stanziamenti Por Fse 2014/2020, 2,1 milioni per contributi di esercizio per le politiche di trasporto pubblico in fase di emergenza Covid-19, 6,4 milioni di euro “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.

Circa 537mila euro sono stati stanziati per interventi a sostegno di parchi tematici acquari, parchi geologici e giardini zoologici, 100.658 euro per il Programma Life+ progetto Life20 Life+Agreenet e 60.900 euro per progetti relativi allo sviluppo e consolidamento delle Residenze Artistiche.

La Giunta ha poi assegnato contributi per eventi sportivi di livello nazionale e internazionale ai Comuni di Chieti, Celano, Orsogna e Villa Sant’Angelo. In particolare, 20mila euro andranno a sostenere la Corsa automobilistica “Gran Criterium Vetturette” del Comune di Chieti e 20.000 le qualificazioni “Mondiali Maschili 2022 di Floorball” del Comune di Celano. Diecimila euro al Comune di Orsogna per la “Tappa giro d’Italia Ebike” e 10.000 al Comune di Villa Sant’Angelo per “Experience di Arti Marziali”.

L’esecutivo ha infine conferito l’incarico di dirigente del Servizio “Supporto Economico Amministrativo” del Dipartimento Infrastrutture.