Immaginari di Legalità: “L’Aquila che rinasce” organizza una giornata dedicata alla figura del giudice Livatino

L’Aquila. In omaggio alla memoria del giudice Rosario Livatino, si terrà giovedì 2 dicembre presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale, l’evento “Immaginari di Legalità” durante il quale sarà proiettato il cortometraggio realizzato dagli allievi della Roma Film Academy , ispirati ad un romanzo di Salvatore Renna “Un giudice ragazzino”.

A fare gli onori di casa sarà il Vice Presidente Vicario Roberto Santangelo.

“Ospitare nella Sala Ipogea del Consiglio regionale e concedere il Patrocinio ad un evento di tale caratura, rende omaggio all’impegno e all’attenzione istituzionale che la buona politica riserva ai cittadini, ai giovani, a chi si prodiga quotidianamente nel riaffermare la supremazia della legalità e della giustizia quale valore inestimabile di una società civile e democratica.

E’ importante ribadire che sconfiggere le mafie è possibile con l’impegno di tutti; occorre mettere in rete un progetto complessivo che veda coinvolte le famiglie, la scuola, gli enti locali e le istituzioni; non è pensabile operare soltanto a livello repressivo delegando alle forze dell’ordine e alla magistratura la lotta ad una criminalità organizzata che riguarda tutta la società, minando le basi della democrazia, del mercato e della civile convivenza.

Ritengo sia fondamentale stimolare nelle giovani generazioni una educazione e crescita culturale che formi donne e uomini liberi, forgiati nei principi di democrazia e di legalità; verrà da sé il rigetto ai “disvalori” delle mafie e dell’illegalità.

Ringrazio per la presenza la Dott.ssa Fabrizia Francabandera e il Dott. Aldo Manfredi componenti autorevoli della Corte d’Appello dell’Aquila, il preside della facoltà di Teramo dott. Christian Corsi, il presidente della Lanterna Magica Corrado Camilli, la Dirigente scolastica Agata Nonnati e la responsabile della casa-famiglia Antonella Di Gregorio; colgo l’occasione per invitare la stampa e la cittadinanza; ritengo che iniziative di tali alti contenuti, vadano attenzionate e partecipate”.