Il Tikitaka Planet attende la visita dell’Athena Sassari, la prima gara di serie A davanti al proprio pubblico

Francavilla al Mare. Domenica 14 Novembre 2021 il Tikitaka Planet affronterà tra le mura amiche l’Athena Sassari, appuntamento alle ore 18.00 al PalaRoma di Montesilvano.

L’Athena Sassari ha avuto lo stesso identico percorso del Tikitaka Planet nelle prime tre giornate: dopo le sconfitte con l’Audace Verona 1998 e Lazio Global, le sarde si sono imposte sul Bisceglie. Mentre il Tikitaka Planet è andato ko nelle prime due giornate con PM Granzette e Bisceglie per poi imporsi sul campo del Real Statte. Dunque si assisterà sicuramente ad una gara combattuta nella quale entrambe le squadre cercheranno di prevalere sull’altra per iniziare a guadagnare posizioni importanti e in qualche modo tranquille in classifica, pur essendo solo alle prime giornate.

Così il capitano Fabiana Pastorini: “Ci siamo impegnate tanto sabato per arrivare a questo risultato, viste le prime due partite che non sono andate come volevamo. Abbiamo lavorato tutta la settimana, abbiamo corretto quei piccoli particolari che ci mancavano e infatti siamo riuscite ad avere un ottimo risultato, finalmente la prima vittoria in serie A per il TikiTaka. Abbiamo cercato di fare di tutto per mettere subito in tasca la vittoria, siamo entrate concentratissime e abbiamo messo in tasca il risultato. Con l’Athena Sassari finalmente facciamo la nostra prima partita in casa, dovevamo giocarla due settimane fa, ma con lo Sky Arena siamo dovute andare a Salsomaggiore. Ci aspettiamo una bellissima partita dato che anche il Sassari viene da una vittoria con il Bisceglie e, giocando in casa, il calore del pubblico che ci segue e che è sempre l’uomo in più. Invitiamo tutti a venire a vedere la nostra partita domenica alle 18 al PalaRoma per darci quel sostegno in più che manca da diverso tempo, vista la pandemia che ci ha costrette a giocare senza pubblico. La prepariamo come tutte le partite, cerchando di migliorare i nostri difetti e curando al meglio sia l’aspetto difensivo che offensivo, ma soprattutto l’aspetto psicologico per affrontare al meglio l’incontro”.

Per chi non potrà esserci ci sarà la diretta su www.futsaltv.it. Essendo la prima “vera” partita in casa in serie A (la prima sulla carta era stata giocata in diretta Sky a Salsomaggiore) la società ha deciso di consentire eccezionalmente l’ingresso gratuito. Per poter accedere all’impianto c’è l’obbligo di DPI (mascherina) e di Green Pass.