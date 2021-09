Il SuperEnalotto si rinnova, dal 1° ottobre nascono WinBox e Seconda Chance per nuove possibilità di vincita

Pescara. Una seconda chance gratis e in modalità assolutamente trasversale, strizzando l’occhio a una sorta di principio ‘democratico’ tra on line e tradizione. La Sisal, ‘mamma’ del SuperEnalotto, per il suo gioco-icona, come spiega agipronews, lancia le opzioni ‘Winbox’ e ‘Seconda Chance’, alle quali si partecipa semplicemente con la ‘vecchia’ giocata al concorso più amato dagli italiani. Seconda Chance, di fatto, concede una ulteriore opzione di vincita senza alcun costo aggiuntivo. Ogni giocata on line – nei negozi invece, bisogna utilizzare il Qr code per abilitare la giocata – partecipa automaticamente a una ulteriore estrazione che consente di vincere premi ‘pop’ fino a 50 euro. Vincite leggermente superiori, invece, con WinBox.

Superenalotto la scheda: dalle origini alle vincite record

Un gioco storico, un fenomeno di costume tra fortuna, abilità, scaramanzie, riti collettivi, il tutto racchiuso in un piccolo pezzo di carta e qualche segno tracciato a penna. La storia del SuperEnalotto, riporta agipronews, è fatta di sogni, ma anche di profondi cambiamenti culturali e sociali. Era il 1997 e il mondo dei giochi in Italia era appena agli albori, con pochi grandi totem: il Totocalcio catalizzava l’attenzione degli sportivi, la Lotteria Italia quella di intere famiglie, almeno fino a quando la ‘sestina’ non ha fatto irruzione sulla scena conquistando gli italiani. Oggi quella storia si sta riscrivendo, con WinBox e “Seconda chance” – che esordiranno nel concorso del prossimo 2 ottobre -, due novità pensate da Sisal per introdurre il giocatore in una rinnovata esperienza, che lo accompagna dal momento della giocata fin dopo l’estrazione della fatidica sestina. Due nuove esperienze che permetteranno nuove possibilità di andare a segno introducendo anche tanti premi fino a 500 euro al momento della giocata e una seconda chance di vincita fino a 50 euro dopo l’estrazione.

La nascita del gioco – Il SuperEnalotto nasce il 3 dicembre 1997, come evoluzione dell’Enalotto. Il primo “6” fu centrato pochi mesi dopo, il 17 gennaio del 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia, per una vincita superiore a 11,8 miliardi di lire.

Le vincite record – Il Jackpot più alto assegnato dal SuperEnalotto è stato di 209,1 milioni di euro, vincita realizzata il 13 agosto 2019 a Lodi. Al secondo posto, riporta agipronews, si piazza il “6″ da 177,7 milioni centrato il 30 ottobre 2010 con la Bacheca dei Sistemi, sul gradino più basso del podio si piazza il Jackpot da 163,5 milioni vinto a Vibo Valentia il 27 ottobre 2016. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), vincita che si piazza al quarto posto, davanti al “6” da 147 milioni di Bagnone (MS) del 22 agosto 2009 e alla vincita da 139 milioni centrata il 9 febbraio 2010 a Parma e Pistoia. Settimo posto in classifica per il Jackpot da 130 milioni vinto a Caltanissetta il 17 aprile 2018, seguito da due vincite a Catania, una da 100 milioni realizzata il 23 ottobre 2008 e l’altra da 94 milioni centrata il 19 maggio 2012. Chiude la Top 10 il “6” di Mestrino (PD), da oltre 93 milioni, vinto il 25 febbraio 2017. Sulle vincite del SuperEnalotto si applica la “tassa sulla fortuna” introdotta a gennaio 2012, che prevede un prelievo extra del 20% sulla parte di vincita eccedente i 500 euro. Sono Campania e Lazio le regioni che nella storia del SuperEnalotto sono state maggiormente premiate dai “6”, rispettivamente con 18 e 16 vincite di prima categoria. In terza posizione l’Emilia Romagna, con 13 premi, seguita da Puglia (10), Toscana e Veneto (9) e Piemonte (7). In 22 anni la vincita di prima categoria non ha invece mai premiato Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Come si gioca – Si vince indovinando i sei numeri estratti. Premi previsti anche per i 5+, il numero Jolly, i 5 semplici, e poi a scendere fino a soli 2 numeri indovinati nella combinazione vincente. Le estrazioni avvengono tutti i martedì, giovedì e sabato. Dal 31 gennaio 2016 è in vigore la nuova formula del gioco: ogni sestina giocata ha il costo di un euro ed è possibile giocare anche una sola combinazione. I 6, spiega agipronews, sono pagati in base al Jackpot accumulato fino al giorno dell’estrazione. In caso di uscita del 6, il Jackpot non riparte comunque da zero. A giugno del 2008 è stato introdotto il “jackpot di ripartenza”; se non viene assegnato il 5+, la metà del montepremi della seconda categoria di premio va ad accrescere il jackpot del 6 in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza. Dal 1° luglio 2009 si può giocare al Superenalotto anche online, dalla stessa data è stata introdotta la giocata opzionale Superstar, che permette di moltiplicare le vincite.