Il sindaco Nugnes incontra il sottosegretario D’Annuntiis: futuro aeroporto, erosione costa e viabilità

Roseto degli Abruzzi. Nella giornata di ieri il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, ha incontrato a Pescara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis, e il Responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo (sede di Pescara), Emidio Primavera, per affrontare con loro una serie di importanti tematiche che riguardano il territorio rosetano.

Tema principale dell’appuntamento è stato il futuro dell’Autoporto con il Sottosegretario D’Annuntiis che ha illustrato al primo cittadino le varie ipotesi di lavoro sui cui la Regione sta ragionando per sbloccare il futuro di questa struttura strategica per Roseto degli Abruzzi. Dal canto suo il Comune ha manifestato la propria volontà e si è aperta, in tal senso, una interlocuzione tra le parti, consapevoli entrambe che solo con un’azione forte e congiunta si potrà dare una svolta a una vicenda che, negli anni, i è incancrenita.

Si è poi parlato dell’erosione della costa, dei vari progetti in essere e di quelli futuri, e delle problematiche legate all’argine del fiume Vomano. Il Sindaco Mario Nugnes ha chiesto ai vertici regionali massima attenzione su questi due temi auspicando di poter avere buone notizie entro l’avvio della prossima stagione estiva. Infine si è ragionato su futuri scenari legati alla viabilità e ad una serie di opere che potrebbero interessare il comprensorio rosetano.

“Ci tengo a ringraziare il Sottosegretario D’Annuntiis e con lui i vertici Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo per l’ottima interlocuzione avuta e la grande disponibilità dimostrata nei confronti del nostro comune” dichiara il primo cittadino Mario Nugnes. “Al termine del proficuo incontro ci siamo dati un cronoprogramma e una comune linea di interventi che ci permetta, tutti assieme, di cogliere importanti risultati per il bene della collettività, infatti come sa bene il Sottosegretario D’Annuntiis che è stato un ottimo Sindaco per tanti anni nella sua Corropoli e conosce bene le problematiche dei comuni, solo grazie ad una interlocuzione costante tra i vertici regionali e gli amministratori locali si possono centrare i risultati auspicati, dando così ai cittadini le risposte che attendono da anni”.