Giulianova. Cordiale confronto, questa mattina, nella sede della Guardia di Finanza di Giulianova, tra il sindaco Jwan Costantini e il comandante della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo, il Generale di Brigata Germano Caramignoli. Presenti all’incontro, il Comandante Provinciale Colonnello Fabrizio Chirico e il Comandante della Guardia di Finanza di Giulianova, Capitano Domenico Massimiliano Cerra.

Il colloquio si è svolto in un clima di grande positività. Il sindaco Costantini ha illustrato all’ Ufficiale le peculiarità del territorio giuliese, elogiato l’operato degli uomini della GdF e rinnovato l’impegno ad una efficace e quotidiana collaborazione.