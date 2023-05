Sabato 6 maggio 2023 in tutta Italia sarà il Sabato del Vignaiolo, la giornata pensata dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali dei soci FIVI. Le Delegazioni Locali incontrano i consumatori in tanti appuntamenti diffusi su tutto il territorio italiano, organizzati in luoghi speciali. Per l’Abruzzo la scelta è caduta sulla Cantine Maligni, azienda agricola di lunga storia situata una manciata di km a nord di Chieti (Str. Pignatara, 3): dalle 11:00 alle 19:00 stand, degustazioni, masterclass di approfondimento, musica e street food accoglieranno i wine lovers, che potranno conoscere i vini di 20 produttori provenienti da tutta la regione e dal vicino Molise.

“Questa è la seconda edizione del Sabato del Vignaiolo“, spiega Emilio Rapino, delegato FIVI per Abruzzo&Molise, “dopo il grande successo delllo scorso anno. L’idea è quella di riunire sotto lo stesso tetto un gruppo di produttori, uniti da visioni e filosofie simili: piccole aziende, in alcuni casi piccolissime, che hanno il controllo totale della filiera, dalla coltivazione in vigna fino alla commercializzazione finale delle bottiglie. L’intento principale è far capire meglio al pubblico di appassionati la figura del vignaiolo. Non è un evento fatto tanto per promuovere il vino, ma vogliamo spiegare la complessità del mestiere del vignaiolo, che spesso è sottovalutato. Il vino, nella concezione FIVI, è il prodotto di un artigiano che cura tutti gi aspetti e dedica l’intera propria vita a questo mestiere: che non è un semplice lavoro finalizzato al fatturato, ma è un qualcosa di intimamente connesso al proprio essere, alla natura, al rapporto con la gente. Per questo ci riuniamo sabato, nella speranza di poter trasferire questi concetti e questi valori“.

Le cantine aderenti sono: Maligni, Rapino, Buzzarone, Podere della Torre, Abbazia di Propezzano, Speranza, Pesolillo, Fattoria Teatina, Tenuta I Fauri, Trium, Castelsimoni, Paolucci, Rabottini, Costantini, Cipressi, Cataldi Madonna, La Vinarte, Fattoria Gaglierano, Monti. Nell’ambito del programma, oltre ad assaggiare tutti i vini dei produttori presenti, si segnalano due importanti masterclass dedicate ai rosati e al Pecorino (ore 13:00 eore 15:00).

Per info e prenotazioni:

Sabrina 0871 440906