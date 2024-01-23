L’Aquila. Il Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, Colonnello Marco Iovinelli, ha ricevuto, presso la Caserma “Campomizzi “, la visita del Questore di Chieti Dottore Aurelio Montaruli.

Nel corso della visita, il Colonnello Iovinelli ha illustrato all’autorità i compiti e le attività del Comando. In particolare, si è soffermato sulle attività peculiari dell’Ente inerenti alla promozione del reclutamento, delle forze di completamento e pubblica informazione nel territorio della regione, evidenziando, inoltre, la funzione che svolge in materia di concorsi operativi in caso di emergenza nel Comitato provinciale di difesa civile e nell’ambito del Piano provinciale realizzato per contrastare e/o gestire eventi critici dovuti a armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare. L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, ha rappresentato un ulteriore occasione per riaffermare lo stretto legame e gli ottimi rapporti esistenti tra le due istituzioni.

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Il Questore, nell’esprimere apprezzamento per l’importante contributo offerto dai militari in Abruzzo, ha sottolineato l’importanza delle sinergie istituzionali e la propria volontà di consolidare la massima collaborazione fra le Forze Armate e le Autorità civili al fine di assicurare il benessere della comunità. Il Colonnello Iovinelli in tale quadro ha riaffermato la piena disponibilità della Forza Armata a cooperare in situazioni di crisi e nella gestione delle emergenze nel segno della massima vicinanza al territorio.