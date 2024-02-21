L’Aquila. Il Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Germano Caramignoli, ha ricevuto a L’Aquila, presso la Caserma Tito Giorgi, il Procuratore Generale militare presso la Suprema Corte di

Cassazione e Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado Abruzzo – Dottor Maurizio Block.

Nel corso della visita, avvenuta alla presenza del Capo di Stato Maggiore, Gen. B. Carmelo Azzarà e del

Comandante Provinciale, Col. t.ST Cosimo Lamanuzzi, l’Alto magistrato ha voluto esprimere ampio apprezzamento per l’elevato impegno profuso dalle Fiamme Gialle abruzzesi nello svolgimento dei compiti

istituzionali loro assegnati. Si è, inoltre, colta l’occasione per approfondire tematiche di interesse comune,

nell’ambito delle quali poter avviare un proficuo confronto e sempre più solidi rapporti di collaborazione.