L’Aquila. Mercoledì 1° Maggio 2024, alle ore 10.30 presso l’Auditorium del Rettorato del GranSasso Science Institute, nella sede della Villa Comunale, il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, presiederà la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” agli insigniti nell’ambito della regione Abruzzo.

La decorazione è attribuita con Decreto del Presidente della Repubblica per riconosciuti meriti di perizia, laboriosità e condotta morale. In considerazione dell’alto significato del riconoscimento, la consegna avrà luogo alla presenza delle massime Autorità religiose, civili, e militari e dei Rappresentanti delle categorie economiche e del mondo del lavoro. Si allega l’elenco degli insigniti.