Il Premio Millennials 2022 assegnato al soprano Chiara Tarquini: la consegna al XXI Certamen Ovidianum

Sulmona. Il Premio Millennials 2022 è stato assegnato al soprano Chiara Tarquini nel corso della cerimonia di inaugurazione del XXI Certamen Ovidianum Sulmonense, che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì presso il Foyer del Teatro Caniglia di Sulmona.

Istituito dal’Istituto d’istruzione superiore Ovidio già prima della pandemia, il premio ha l’obiettivo di valorizzare gli ex studenti eccellenti del liceo Classico di Sulmona che, già prima dei 30 anni (da cui il nome “Millennials”), si sono affermati nel mondo del lavoro. Come ha ricordato la preside Caterina Fantauzzi, Tarquini – oggi medico in prima linea per l’emergenza sanitaria e nota cantante lirica – è stata anche tra i vincitori del Certamen Ovidianum, quando era studentessa del liceo.

Visibilmente emozionata, la dottoressa ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del sindaco Gianfranco Di Piero: “Ringrazio la mia scuola per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento. Ho vinto tanti premi, ma questo mi dona un’emozione particolare perchè mi fa rivivere in un flashback tutti i momenti salienti dei miei anni di liceo Classico, vissuti intensamente e sempre nel nome di Ovidio. Ora mi balza in mente proprio un suo verso ‘Regia res subcurrere lapsis’: di sicuro come medico quotidianamente mi prefiggo questo obiettivo, così come da artista. Per citare anche Dostoevskij, sono infatti convinta che ‘la bellezza salverà il mondo’.

Soltanto attraverso la celebrazione della arte e della bellezza – nelle sue molteplici sfaccettature- riusciremo a portare luce nelle tenebre dei tempi tristi che stiamo vivendo”. Durante il pomeriggio, il soprano si è esibita in applauditissimi interventi musicali, con l’accompagnamento al pianoforte del M. Sabrina Cardone. C’è stata anche la presentazione del libro dei PON ALUMNI, moderata dal primo cittadino, ex studente dell’Ovidio. Molte le autorità presenti.