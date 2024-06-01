Chieti. Sarà suor Alessandra Smerilli, economista, 50 anni e nativa di Vasto, oggi segretaria del dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e docente di economia politica e statistica presso la Pontificia facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium”, a ricevere quest’anno il “Premio Maja – Donna abruzzese dell’anno”.

Il premio viene infatti assegnato dalle Acli di Chieti ed è riservato alle donne abruzzesi distintesi nella professione, nell’impresa, nel lavoro, nella famiglia, nel volontariato, nell’arte, nello sport e nelle attività sociali.

La cerimonia di conferimento del premio si terrà lunedì prossimo 3 giugno 2024, alle 19:30, presso la “Sala Cascella” della Camera di Commercio in piazza G. B. Vico, a Chieti. Saranno presenti all’evento il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, e l’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte.

Suor Alessandra Smerilli era stata indicata dalla giuria del premio sin dal maggio 2022. La cerimonia si tiene adesso, cogliendo uno dei rari momenti in cui la religiosa riesce a tornare nel suo Abruzzo: insegna anche economia, etica e finanza presso la facoltà di filosofia dell’Università Pontificia Salesiana e nel master in economia civile e non-profit presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; è inoltre membro del Comitato scientifico e organizzativo delle “Settimane sociali dei cattolici italiani” dal 2008, segretario dello stesso dal 2013, membro del Comitato etico del consorzio Charis, membro del Comitato etico di Banca Popolare Etica ed Etica Sgr SpA, socio fondatore della Scuola di Economia Civile.

Paola Vacchina, presidente nazionale di Enaip-Acli, alla cerimonia della prima edizione, disse – ricorda il Presidente Antonelli – “Questo premio dimostra che le donne non sono bambole, anzi, sono impegnate, preparate, capaci, pronte per dare il loro contributo al lavoro, pur venendo pagate meno dei colleghi uomini e pur non riuscendo facilmente a raggiungere posizioni di vertice”.

“Suor Smerilli ha raggiunto posizioni di vertice in uno degli ambienti tradizionalmente riservati agli uomini, la Curia Vaticana – sottolinea Antonello Antonelli – grazie alle sue competenze e al suo brillante curriculum accademico, oltre che al suo carattere determinato, tipico degli abruzzesi”.

“Papa Francesco, che già ha aperto molte porte al genio femminile nella Chiesa, ha voluto affidarle il dicastero da lui stesso creato per trattare le questioni che riguardano le migrazioni, i bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura. Le Acli – conclude il presidente provinciale, Antonelli – sono da sempre in prima fila per il riconoscimento del grande contributo delle Donne all’economia e al mondo del lavoro.

Il ‘Premio Maja’ è un piccolo, grande segno di un’attenzione che non è mai venuta meno, come dimostra la presenza a Chieti del presidente nazionale Emiliano Manfredonia, che sarà con noi all’indomani della grande udienza concessa dal Papa a tutte le donne e a tutti gli uomini delle Acli per celebrare l’ottantesimo anniversario della nostra associazione”.