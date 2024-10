Chieti. Nel pomeriggio del 24 ottobre 2024, si è svolta a Shanghai la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”. Istituito dall’Associazione Abruzzesi in Cina, con il sostegno della Regione Abruzzo, del Consolato Generale d’Italia a Shanghai, dell’ICE (Italian Trade Agency) e del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo), il riconoscimento mira a promuovere e valorizzare le eccellenze abruzzesi, favorendo gli scambi commerciali e culturali tra Abruzzo e Cina.

Intitolato all’ingegnere abruzzese Corradino D’Ascanio, celebre inventore dell’elicottero e della Vespa, il Premio quest’anno ha visto trionfare due aziende di spicco: Fameccanica.Data SpA, leader italiano nell’automazione e nelle soluzioni industriali, con una solida presenza in Cina, e Shanghai Tofflon Sci & Tech Co., Ltd, importante azienda cinese specializzata in liofilizzatori per l’industria farmaceutica, che ha investito significativamente in Italia. Marco Stefanucci, Responsabile dell’Ufficio Consolare del Consolato Generale d’Italia a Shanghai ha tenuto il discorso di benvenuto rimarcando l’importanza di tale premio e illustrando le attività di cooperazione tra Italia e Cina; Augusto Di Giacinto, Direttore Ufficio Estero ICE di Shanghai ha sottolineato il grande impulso e sostegno che ITA incessantemente rivolge alla promozione della tecnologia e dell’ innovazione delle imprese italiane nel loro processo di internazionalizzazione e di adeguamento al mercato cinese. Fameccanica è stata premiata per il suo costante impegno nell’automazione e nello sviluppo di tecnologie industriali sostenibili e soluzioni digitali, che puntano a migliorare la vita quotidiana attraverso innovazioni future-oriented. Tofflon, d’altro canto, ha ricevuto il riconoscimento per il suo approccio pionieristico nel settore delle scienze della vita, fornendo soluzioni all’avanguardia per la terapia cellulare e genica e promuovendo il progresso scientifico in ambito biofarmaceutico.

La cerimonia di premiazione ha visto una partecipazione di rilievo, con Luigi Febo, Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, Marco Stefanucci, Capo della Sezione Consolare del Consolato Generale d’Italia a Shanghai, e Augusto Di Giacinto, Direttore dell’Agenzia ICE a Shanghai, oltre a rappresentanti delle aziende premiate e della comunità abruzzese in Cina.

L’evento ha preso vita con il discorso di apertura del Vice Presidente dell’Associazione Abruzzesi in Cina, Avv. Carlo Diego D’Andrea, che ha evidenziato il valore del Premio: “Il concetto alla base del Premio Corradino D’Ascanio è riconoscere l’eccellenza nell’ingegneria, nel design e nell’innovazione tecnologica. Questo premio diventa un simbolo della dedizione dell’Abruzzo al progresso, dimostrando che, pur essendo lontani, i prodotti abruzzesi conquistano il mercato cinese e fanno sentire le persone a casa. È uno scambio che rende la collaborazione sempre più stretta.” L’avvocato D’Andrea ha inoltre ringraziato il Governatore della Regione Abruzzo e Presidente del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, Marco Marsilio, per il suo continuo sostegno.

La cerimonia ha raggiunto un momento significativo con il discorso di Luigi Febo, Presidente del Consiglio Comunale di Chieti, che ha presentato la provincia di Chieti e il gemellaggio con la città di Yancheng: “Premi di questo calibro non solo mettono in luce le eccellenze italiane, dando voce a territori fratelli che potrebbero crescere insieme scambiandosi linfa, ma rafforzano il legame culturale e commerciale tra la Cina e l’Abruzzo, entrambe terre ricche di tradizione e storia. Chieti è onorata di assolvere il suo ruolo di capoluogo di una provincia ricca di realtà produttive e di bellezze ambientali, culturali e storiche, facendo da scenario ai futuri passi che queste due comunità possono e vogliono svolgere grazie al lavoro di realtà che da anni si sforzano perché ciò accada”.

Il Presidente dell’Associazione, Pierluigi Gorgoretti, ha preso la parola per sottolineare l’importanza degli scambi e dell’innovazione, evidenziando soprattutto la necessità di dare continuità a iniziative di questo calibro per poter rafforzare e far crescere ulteriormente gli scambi commerciali e culturali tra la regione Abruzzo e la Cina.

La serata si è conclusa con una cena di gala, dove gli ospiti hanno degustato i sapori autentici dell’Abruzzo, accompagnati dai vini Montepulciano, Cerasuolo e Pecorino di Tenute DP Winery. Artisti italiani, Liliana Bernardi e Massimiliano Negri, duo pianoforte e violino, hanno arricchito l’atmosfera con un concerto coinvolgente. I prodotti abruzzesi, come Coffee Saquella e Pastificio Maiella, hanno dato un contributo di qualità, rendendo l’esperienza ancora più speciale e accogliente. È stata un’occasione per celebrare l’eccellenza italiana e rafforzare i legami tra Italia e Cina. Auspichiamo che eventi come il “Premio Corradino D’Ascanio per l’Innovazione” possano dare linfa a una continua cooperazione e rafforzamento degli scambi bilaterali tra i due paesi.