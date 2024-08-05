Rocca di Mezzo. Una storia vera accaduta in Abruzzo durante la seconda guerra mondiale, ma che sembra inventata da un fantasioso romanziere.

Ne sono protagonisti un giovane pilota texano nato nel 1915 a Dallas, negli Stati Uniti d’America, ma arruolato nelle Forze aeree del Canada, degli abili artigiani forgiatori di stampi per fragranti ferratelle nel paese di Rocca di Mezzo nell’aquilano e persino un Papa, Giovanni Paolo II. Quel Karol Wojtyla innamorato delle montagne abruzzesi e proclamato Santo nel 2014.

L’avvincente e sconosciuta epopea del pilota John Harvey Curry che, dopo essere stato abbattuto dai tedeschi sui Piani di Pezza il 2 marzo del 1944, affrontò fame e fatica scalando coraggiosamente la Maiella innevata sino a ricongiungersi agli Alleati, sarà raccontata dal giornalista Lorenzo Grassi con una presentazione multimediale che si terrà giovedì 8 agosto 2024, alle ore 18, a Rocca di Mezzo, a Villa Cidonio, sede del Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.